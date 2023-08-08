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Yayalara ait olan kaldırımlar, kurallara uymamayı alışkanlık haline getiren esnafların işgaline uğramaya devam ediyor. Defalarca gündeme getirilmesine rağmen sorununun çözüme kavuşturulamaması ise, tepkilere neden oluyor.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürürken, yapılan uyarılara uymayan ve kaldırım işgaline devam eden işletmelere cezai işlem uyguladı.

Yapılan uyarılara aldırış etmeyen bazı esnaflar, kesilen cezalara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam ediyor. Kent genelinde esnaflar sattıkları ürünleri kaldırımlarda teşhir ederek, kaldırımlar üzerinde usulsüz tezgâhlar açarken, yapılan uyarılara aldırış etmemeleri ise vatandaşlardan tepki çekiyor.

Alışkanlık haline gelen kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırımları kullanamazken, defalarca haber yapılarak gündeme getirilmesine rağmen soruna çözüm bulunmaması ise tepkilere neden oluyor. Vatandaşların kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, masa sandalyeden, meyve sebzeden çeşitli ürünlere ve araç parkına kadar işgal edilmeye devam ederken, kentin en işlek caddelerinde bile devam eden soruna çözüm bulunmaması ise tepki çekiyor.

Birçok esnaf iş yerindeki ürünlerini kaldırım üzerinde sergilerken, duyarsız sürücüler ise araçlarını gelişigüzel bir şekilde kaldırımlara park etmeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ise kahvehane ve lokantalar tarafından kaldırım üzerine bırakılan masa ve sandalyeler vatandaşların güçlükle ilerlemesine neden oluyor.

Duruma tepki gösteren yayalar, işgal edilen kaldırımlar yüzünden caddelerde yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, defalarca gündeme getirilmesine rağmen, soruna çözüm bulunamamasına anlam veremediklerini vurguladılar.

van bölge gazetesi