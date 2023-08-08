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Wanhaber / Fatma Öztürk

Hava sıcaklığı ülke genelinde olduğu gibi Van’da da artıyor. Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. Van Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Van Valiliği, günün en sıcak saatleri olan 11.00 – 16.00 saatleri arasında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Konuya ilişkin Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Hava sıcaklıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 6 ila 10 'C derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde illerimizde beklenen hava sıcaklıkları (°C); Van: 30-34, Bitlis: 32-34, Muş: 37-39, Hakkari: 34-36. Sıcak havanın etkili olduğu bölgelerimizde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.