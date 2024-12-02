5 Ekim 2023'te yayımlanan UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki mükelleflerin araçlarına, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda söz konusu mükelleflere ait 8 milyon taşıtın 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırma yükümlülüğü bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, UTTS kapsamında Mükellefler ve Yetkili Taşıt Montaj Servisleri tarafından verilen TTB sipariş sayısı 1 milyonu geçti. Öte yandan, mevcut 12 bin 667 istasyondan 4 binden fazlasının UTTS'ye dahil olmak için gerekli işlemleri yaptırdığı, 400'den fazla teknik servisin saha işlerini sürdürdüğü, 1400'den fazla TTB montaj noktasının ise mobil ve yerinde hizmet vermekte olduğu öğrenildi.

TTB taktırmak için son tarihe az bir süre kalması sebebiyle, özellikle filo kiralama ve taşımacılık firmaları, holdingler, finansal kuruluşlar, perakende firmaları, hizmet şirketleri gibi kurumsal işletmelere ait taşıtlar için yapılan TTB siparişlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığı, bu yoğunlukta, 2025'te yapılacak ÜFE artışından etkilenmek istemeyen mükelleflerin başvurularının da önemli rol oynadığı ifade edildi.

Akaryakıt harcamalarının gider gösterilip gösterilmemesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki mükelleflere ait taşıtların en geç 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırarak UTTS'ye geçme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu taşıtların, 1 Ocak 2025'ten itibaren akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen fişler gider beyanında kullanılamayacak ve vergi indiriminden faydalanmaları mümkün olmayacak. Ayrıca, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumlarını zamanında yapmayan akaryakıt istasyonları açısından da çeşitli cezai müeyyideler söz konusu olacak.

Milyarlarca liralık vergi kaybı önlenecek

UTTS'ye kaydolarak TTB siparişi verilebilmesi için, UTTS'nin resmi internet sitesi olan "www.utts.gov.tr" adresine giriş yapılıp gerekli bilgilerin sisteme işlenmesi ve ödeme yapılması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından taşıt sahibine kısa mesaj yoluyla TTB montaj kodu iletiliyor. Taşıt sahipleri, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'ne giderek montaj koduyla araçlarına TTB montajını yaptırarak UTTS'ye geçiş sürecini tamamlıyor.

UTTS'nin uygulamaya alınmasıyla akaryakıt satışı sırasında TTB'de kayıtlı olan taşıt plaka bilgisi ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girişi önlenecek. Böylece yakıt alan taşıtın plakasından başka bir taşıtın plakasıyla usulsüz fiş düzenlenmesi ve bunların gider gösterilmesi engellenerek milyarlarca liralık vergi kaybının önüne geçilecek.