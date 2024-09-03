Şivan Perwer’den Narin Güran’a Duygusal Ağıt. 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan küçük Narin için yürek burkan sözlerle seslenen Perwer, paylaşımında çaresizlik ve acıyı dile getirdi.

Annen Kurban Olsun Sana

Şivan Perwer’in seslendirdiği ağıtta, "Annen kurban olsun sana, sensizliğe dayanamıyorum" gibi içten gelen sözlerle küçük kızın yokluğunun ne kadar derin bir yara açtığı vurgulandı. Sanatçının bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Şivan Perwer Kimdir?

Şivan Perwer, gerçek adıyla İsmail Aygün, Kürt müziğinin önde gelen isimlerinden biridir. 1955 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Perwer, 1976 yılında Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya yerleşti. Burada Kürt müziğine dair birçok önemli çalışmaya imza atan sanatçı, uluslararası arenada da tanınan bir isim haline geldi.

50 Yıllık Müzik Kariyeri

Kariyerine 1970'lerde başlayan Perwer, geleneksel Kürt şarkılarından oluşan ilk albümünü Almanya'da çıkardı. 50 yılı aşkın bir süredir Kürt müziğine hizmet eden sanatçı, dünya genelinde konserler vermeye devam ediyor. 2013 yılında Diyarbakır'ı ziyaret eden Perwer, Çözüm Süreci döneminde Türkiye'ye dönerek bir süre burada yaşadı.

Narin İçin Yükselen Ses

Şivan Perwer’in Narin Güran için paylaştığı ağıt, hem sanatçının takipçileri hem de Narin'in durumunu yakından takip edenler için derin bir duygusal etki yarattı. Sanatçı, kaybolan küçük kız için yaptığı bu ağıtla, acıyı ve özlemi sanat yoluyla dile getirdi.