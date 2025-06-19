İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran hava sahasını uçuşlara kapattığı için İran'da bulunan diğer ülkelerin vatandaşları karayolu ile tahliye ediliyor. Umman Devleti vatandaşlarını İran'dan tahliye etmek üzere Van Kapıköy Gümrük Kapısı'na 9 otobüs gönderdi.

Öğlen saatlerinde Kapıköy Gümrük Kapısına gelen 120 kişilik Umman vatandaşı burada gümrük işlemleri yapıldıktan sonra 3 otobüs ile otobüslerle Trabzon'a oradan da uçakla Umman'a gidecekler.

Kapıköy Gümrük Kapısı'da bekelyen 6 otobüs, İran'dan gelecek diğer Umman vatandaşlarını alarak Trabzon'a götürecek.