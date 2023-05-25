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Bugün play-off 1. turunda 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak olan Bitexen Van Spor FK’de Teknik Direktör Ümit Bozkurt, World Türk televizyonunda katıldığı ‘Gündem Futbol’ programında açıklamalarda bulundu.

“LİGİ PLAY-OFF HATTINDA BİTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ”

Sezon başında takım için play-off hattının başarı olarak görüldüğünü ve gelinen noktada bunu başardıklarından ötürü mutlu olduklarını belirten Van Spor FK Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, “Çok şükür, ligi aslında sezon başında başarı olarak görülen play-off hattında bitirmiş olduk. O yüzden mutluyuz” dedi.

“BİR BÜTÜN OLDUK, TAKIM OLDUK”

Van Spor’da göreve başladıktan sonra yakaladıkları başarıdan da söz eden Bozkurt, bunu tüm camia olarak takım olmayı başarabilmeye bağladı.

Bozkurt, şunları söyledi; “Göreve geldikten sonra oyun anlamında kendi oyun anlayışımızı oturtmaya çalıştık. Sonra takımla bir bütün olduk, futbolcu kardeşlerimizle, tesisteki tüm çalışanlarımızla iyi bir takım olduk. Bu takımla birlikte iyi bir mücadele içine girdik. Takımdaki arkadaşlar sağ olsunlar, hem kulüp yöneticilerimiz kulübü son dakika alıp ellerindeki ekonomik imkansızlığa rağmen çok ciddi gayret gösterdiler, hem bütün camia bu şekilde özverili çalıştı…”

“BU ŞEHRİ BU TAKIM İNANDIRDI”

Şehrin takıma inandığını ve bunu da takımın başardığını anlatan Teknik Direktör Ümit Bozkurt, “Bu takım inandırdı bu şehri. Bu takım yaptıklarıyla, mücadelesiyle, elindeki her şeyi vererek yaptı bunu. Ben şunun sözünü verebilirim; Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yine tekrardan en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve Trabzon maçı ile birlikte bunu göstermek istiyoruz” diye kaydetti.

“3 – 4 OYUNCU, TAKIMA KATKI SAĞLAYACAĞINI GÖSTERDİ”

Ligin son maçında Van’da konuk ettikleri Balıkesirspor maçında forma şansı bulan bazı futbolcuların gösterdiği performanstan memnuniyetini de dile getiren Teknik Direktör Ümit Bozkurt; “Balıkesir maçında en az 3 – 4 oyuncumuz, ‘biz de play-off sürecinde takıma katkı sağlayacağız’ı gösterdi açıkçası, bu da bizi mutlu etti. Takımımız şuanda fiziksel olarak iyi durumda. Mental olarak kendini ayakta tutuyor, burada gerçekten, play-off’taki rakiplerimiz içerisinde hem camia, hem şehir, hem futbol şehri olarak Van öne çıkıyor...” ifadelerini kullandı.

Play-off 1. Turunda 1461 Trabzon FK ile Bitexen Van Spor FK arasındaki maç bugün (25.05.2023) saat 15.30’da Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak.

Haber: Umut Tarhan