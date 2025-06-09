Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da Sandro Scharer’n düdük çaldığı maçın ilk golünü 21’inci dakikada Martin Zubimendi attı ve İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.
26’ncı dakikada sahneye çıkan Nuno Mendes maça eşitliği getiren golü attı.
İlk yarının son dakikasında fileleri havalandıran Mikel Oyarzabal skoru 2-1 yaptı ve yeniden İspanya’yı öne geçirdi.
Maçın 60’ıncı dakikasında ise Portekiz’in 40 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo maça eşitliği getiren golü attı: 2-2.
90 dakikada başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.
İlk uzatma dakikalarından gol olmayınca 2’nci uzatmalara geçildi. Bu süre içerisinde de gol olmayınca penaltı atışları yapldı.
Penaltı atışları sonunda rakibini 5-3 mağlup eden Portekiz kupanın sahibi olmayı başardı.