UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma karşı karşıya geldi. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 90 dakikası 1-1 berabere bitti.

Mücadelenin 36. dakikasında Roma, Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 55. dakikasında Mancini'nin kendi kalesine attığı golle Sevilla 1-1 beraberliği yakaladı. Başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında her iki takım da birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen ağları havalandırmayı başaramadı. Mücadelenin 120 dakikasında da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında Roma'ya 4-1 üstünlük kuran Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. İspanyol ekibi Sevilla, bu zaferle birlikte UEFA Avrupa Ligi kupasını yedinci kez kazanma başarısı gösterdi.

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