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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik değerlendirmelerde bulunarak, enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ücret ödemeleriyle ilgili aldıkları yeni kararı duyururken, Merkez Bankası Başkanı Erkan, 2024 yılını işaret etti. İşte detaylar...

MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: "BUNDAN SONRA ÜCRET DÜZENLEMELERİ..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da düzenlenen basın toplantısı sonrasında açıklama yapan Şimşek, "Yatırımcılarla diyaloğumuz güçlü, Yatırımcı toplantılarını Japonya'dan başlatıyoruz" dedi.

"Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok." diyen Bakan Şimşek "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"MEMUR MAAŞ ARTIŞLARI ÇOK ÇOK ÜZERİNDE OLACAK"

Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak.

KKM'DEN ÇIKIŞ

Önce rezervlerimizi güçlendireceğiz. Sonra çıkış stratejisini kamuoyuyla paylaşacağız."

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN: "2024 YILINDA MEYVELERİNİ VERMESİYLE..."

Merkez Bankası Başkanı Erkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.

Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız.

TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. "

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