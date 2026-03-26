Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin 34 farklı ilinden toplam 480 genç sporcu katılım sağladı. 29 Mart tarihine kadar sürecek olan kıyasıya mücadelelerde, dereceye giren güreşçiler Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanacak. Törende konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, "Ata sporumuz güreş; milletimizin gücünü, azmini ve karakterini yansıtan önemli değerlerimizden biridir. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Van Valisi Ozan Balcı'nın himayelerinde spor alanında önemli gelişmelerin kaydedildiğini dile getiren Tosun, "Yapılan yatırımlar ve sağlanan desteklerle gençlerimizin spora yönelmesi teşvik edilmektedir. Bu katkılarından dolayı valimize şehrimiz adına ve şehrimizin gençleri adına teşekkür ediyorum. Sevgili sporcular; bugün mindere çıkacak olan sizler, bu köklü mirasın gelecekteki temsilcilerisiniz. Mücadeleniz sadece kazanmak için değil; aynı zamanda centilmenlik, saygı ve disiplin içinde en iyi şekilde yarışmak için olacaktır. Bu organizasyon yalnızca bir müsabaka değil; aynı zamanda dostlukların kurulacağı ve tecrübelerin paylaşılacağı anlamlı bir buluşmadır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Müsabakaların sakatlıksız, adil ve centilmence geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.