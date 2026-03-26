Van’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Vatandaşların sürekli şikayetçi olduğu kesintiler yarın da devam edecek. Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar, Erciş, Özalp ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Selimbey, Yalı, Esenler, Yeni Mahalle, Cevdet Paşa ve Hafiziye Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00-17.00 Saatleri arasında; Süphan ve Taşkonak mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Tevekli, Kalecik, Şemsibey ve İskele Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çelebibağ, Örene, Çatakdibi, Çınarlı, Kışla, Yeşilova, Görüşlü, Alkanat, Camikebir, Gölağzı, Tekevler ve Vanyolu Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Açıkyol, Adaklı, Aşağıargıt, Balaklı, Beşparmak, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gönderme, Gültepe, Gümüştepe, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Tansu, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt ve Yumaklı Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gürpınar:

09.00-17.00 Saatleri arasında Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı ve Yatağan Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00-17.00 Saatleri arasında Aşağıakçagül Mahallesinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.