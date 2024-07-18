Digitürk Aboneleri, beIN Connect Üzerinden TV 8,5'i İzleyebilir

Önemli bir gelişme: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8,5 kanalı, Digitürk aboneleri tarafından beIN Connect platformu üzerinden izlenebilir hale geldi.

Detaylar şu şekilde:

TV 8,5, Acun Medya grubunun bir parçası olup Acun Ilıcalı tarafından işletiliyor.

Digitürk, Acun Medya'nın diğer kanalları olan TV8 ve Exxen'i de beIN Connect platformu üzerinden abonelerine sunuyor.

Digitürk, TV 8,5'i kendi platformunda yayınlamıyor ancak abonelerine beIN Connect üzerinden erişim imkanı sağlıyor.

Digitürk aboneleri, beIN Connect uygulamasını veya web sitesini kullanarak TV 8,5'in canlı yayınına erişebilir. Bunun için beIN Connect'e giriş yapıp canlı yayın seçeneğinden 55. kanal olan TV 8,5'i seçmeleri yeterli olacaktır.

Böylece Digitürk aboneleri de Acun Ilıcalı'nın kanalını takip edebiliyor. Digitürk dışındaki internet TV ve IPTV hizmetleri üzerinden de TV 8,5'e erişim mümkün, ancak resmi yayın haklarına sahip olan platform beIN Connect olduğu için Digitürk aboneleri bu kanal için en güvenilir ve yasal seçeneğe sahip.