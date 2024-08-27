Yarı Fiyatına İnanılmaz İndirim: 16'lı Paketler Sadece 89 TL!

Migros’un sunduğu bu dev kampanya ile Solo bambu katkılı 16’lı tuvalet kağıdı paketleri, sadece 89,95 TL! Normalde 189,95 TL olan bu ürün, kampanya sayesinde yarı fiyatına satışta. Evet, bu fiyatı gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Migros’un bu fırsatından yararlanmak için tek yapmanız gereken, Migros mağazalarından ya da Migros sanal market üzerinden 25 TL ve üzeri alışveriş yapmak. Bu şartı sağladığınızda, 16'lı tuvalet kağıdı paketinizi yalnızca 89,95 TL’ye alabilirsiniz. Ancak dikkat! Stoklar sınırlı ve bu fırsat hızla tükenebilir, bu yüzden acele etmeniz gerekebilir.

Sadece Tuvalet Kağıdında Değil, Daha Fazla İndirim!

Kampanya süresince Migros, tuvalet kağıdı dışında da birçok temel gıda ürününde büyük indirimler sunuyor. Ayçiçek yağı, labne peyniri, dondurma ve daha birçok üründe cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulabilirsiniz. Bu fırsatlar hem temizlik ihtiyacınızı hem de diğer alışverişlerinizi uygun fiyatlarla karşılamanıza olanak tanıyor.

Büyük Tasarruf Fırsatını Kaçırmayın!

Migros’un sunduğu bu fırsat, yüksek maliyetlerin etkili olduğu günlerde bütçenizi rahatlatacak ve alışveriş deneyiminizi keyifli hale getirecek. Şimdi harekete geçin ve bu şaşırtıcı fırsatı kaçırmamak için Migros marketlerine veya sanal markete uğrayın. Büyük tasarruflar sizi bekliyor!