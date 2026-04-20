Kampüs yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi yanında bulunan su terfi merkezi, kuvvetli yağış sonrası su altında kaldı. Terfi merkezinin su altında kalması ile çevrede su kesintisi yaşandı, yakında bulunan TOKİ konutlarına sular tankerlerle taşınırken, sık sık benzer sorunların yaşandığı bölge için çözüm bulunması isteniyor.

Edinilen bilgilere göre; Van Organize Sanayi Bölgesi, Bardakçı TOKİ konutları, Tuşba TOKİ konutları ile çevreyi besleyen terfi merkezi, kuvvetli yağmur sonrası sular altında kalınca söz konusu bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. VASKİ, tankerlerle su taşıyarak su ihtiyacını karşılamaya çalışırken, yaşanan mağduriyetin kalıcı olarak çözülmesi büyük önem taşıyor. Çevre sakinleri, kar erimesi, yağmur yağışı sonrası benzer durumların yaşandığını dile getiriyor.

“KALICI ÇÖZÜM ŞART”

Mahalle sakinlerinin çektiği görüntülerde, terfi merkezinin bu yıl dördüncü kez sel sularına maruz kaldığı belirtilerek, “VASKİ’ye ait motorların bulunduğu terfi merkezi bu yıl 4. kez su altında kaldı. Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı Bardakçı TOKİ ve çevresinde sular kesiliyor. Kalıcı bir çözüm bulunamadı.” ifadelerine yer veriliyor. Çevre yaşayanları, sık sık benzer mağduriyetin yaşanmaması için acil ve kalıcı çözüm bulunmasını talep ediyor.

SU TERFİ MERKEZİNİN BULUNDUĞU ALAN ADETA GÖLE DÖNDÜ

Van’da son günlerde etkili olan yağışlar, birçok bölgede olumsuzluklara neden olurken, altyapı sorunlarını da yeniden gündeme taşıdı. Organize Sanayi Bölgesi girişinde yer alan su terfi merkezinin bulunduğu alanın alçakta kalması nedeniyle, yağış sonrası alan adeta göle dönerken, tesis sular altında kaldı. Bu durum, bölgeye su sağlayan motorların devre dışı kalmasına yol açıyor.

Yetkililerin bölgede su tahliyesi için dalgıç pompalar kullandığı ve çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, vatandaşlar ise her yağışta benzer sorunların yaşandığını belirterek, kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

Sorunun yaşandığı bölgede su kesintisi yaşanırken, su ihtiyacı tankerlerle karşılanıyor.