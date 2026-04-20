Van Valisi Ozan Balcı ve Milletvekillerinin de katılımıyla Türk Telekom binasının yanında açılan mağaza, yoğun katılımla hizmete girdi.

Kadın, erkek ve çocuk giyimine yönelik geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken marka, yeni şubesiyle birlikte hem istihdama katkı sunmayı hem de bölge ekonomisine hareketlilik kazandırmayı hedefliyor.

Çok sayıda kişinin istihdam edileceği mağazanın açılışı, okunan duanın ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

VALİ BALCI, “MAĞAZANIN ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Açılışta konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Bu kıymetli mağazanın açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tür yatırımlar şehrimizin üretimine ve istihdamına önemli katkılar sunuyor. Bu işe emek veren başta Burhan Kayatürk Vekilimiz ve kıymetli ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Mağazanın şehrimize ve Vanlı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bol kazançlar temenni ediyorum.” dedi.

MİLLETVEKİLİ KAYATÜRK, “MAĞAZA, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR”

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise yaptığı konuşmada, “Paulmark mağazaları bu memleketin bir markası olarak yurt içinde ve yurt dışında önemli işler yapıyor. Aynı zamanda Van’daki insanlarımızın her zaman yanında oldular. Her yıl yaklaşık bin öğrenciye burs veriyorlar ve yardımlarının önemli bir kısmını Van’a ulaştırıyorlar. Bugün de burada güzel bir hizmete imza atıyorlar. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası Van Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki protokol mağaza içini dolaşarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa; Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AK Parti MKYK Üyesi Zahir Soğanda, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Faruk Alpaslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Gültepe, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafından Milletvekili Burhan Kayatürk’e iş yeri siftah sertifikası takdim edildi.