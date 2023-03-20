Halkın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda üretilen ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini artıran Tuşba Belediyesi ekipleri; unlu mamullerin üretim yerleri ile fırınları tek tek denetleyerek çalışanların maske, bone ve eldiven gibi kullanması gereken malzemeler ile kılık kıyafetine ve kişisel temizliklerine varana kadar hepsini kontrol etti.

Ekmeği tartarak gramajını ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihlerini de kontrol eden ekipler, işletme sahipleri ve çalışanları hijyen konusunda bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile denetimlere ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, Tuşbalıların huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmeleri için fırınları denetlediklerini söyledi.

Sofraların vazgeçilmezi olan ekmeğin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Yertürk, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketimini sağlamak için sürekli sahadayız” dedi.İHA