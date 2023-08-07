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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Tuşba Belediyesi, yaklaşan yerel seçimler öncesi mülkiyeti belediyeye ait olan 30 adet konutu satışa çıkardı.

Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesinde bulunan 30 adet konutun satışı ihale usulü ile yapılacak.

Abdurrahman Gazi Mahallesi, 4161 ada 8 parsel üzerindeki C-Blok’ta bulunan 30 adet daire, 2886 sayılı kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satılacak.

Söz konusu ihale 15 / 16 / 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında saat 09.30’da başlayacak. İhale, Erciş yolu üzerindeki Tuşba Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen salonunda yapılacak.

Daireler için muhammen bedel 1.461.666,67 TL ile 2.111.666,67 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Söz konusu 3 + 1 şeklindeki dairelerin brüt alanı ise 160,79 metrekare ile 180,69 metrekare arasında değişiyor.

İhaleye katılacak olanların, istenen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 14 Ağustos 2023 tarihinde saat: 11:00’e kadar Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.