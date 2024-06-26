Türksat 5A Frekans Arama Nasıl Yapılır?

Uydu alıcınızın "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsüne girin.

"Tek Kanal Arama" alt menüsünü seçin.

"Uydu" kısmında "Türksat 42° E" seçeneğini seçin.

Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel olarak girin:

Frekans: 12380 V (Türkiye ve Batı Kapsama Alanı) veya 12423 H (Türkiye ve Doğu Kapsama Alanı)

Sembol Oranı: 27500 (Türkiye ve Batı Kapsama Alanı) veya 30000 (Türkiye ve Doğu Kapsama Alanı)

"Şebeke Arama" (Network Search) seçeneğini açık konuma getirin.

Tarama işlemini başlatın.

Otomatik tarama sonucunda, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenecektir.

Türksat 5A Tüm Frekanslar Listesi 2024:

Türkiye ve Batı Kapsama Alanı:

Frekans: 12380 V

Sembol Oranı: 27500

Türkiye ve Doğu Kapsama Alanı:

Frekans: 12423 H

Sembol Oranı: 30000

TRT 1 Frekans Bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 V

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT Spor Frekans Bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11.958 V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Önemli Hatırlatma: Türksat, EURO 2024 maçlarının Türkiye'de daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerini güncellemiştir. Lütfen en güncel bilgileri kullanın.