Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktası yaşanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, ilk kez Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışında bir yerde yapılacak ve bu yer, Türkiye'nin gözbebeği Van Gölü'nün kıyısındaki Ahlat ilçesi olacak.

Devletin Zirvesi Doğuda Toplanıyor! Ahlat'ta Tarihi Anlar

25 Ağustos'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, Van Gölü'nün benzersiz manzarasına sahip Ahlat'ta toplanacak. Bu tarihi buluşma, sadece bir toplantı olmanın ötesinde, 953. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerinin bir parçası olarak da büyük bir anlam taşıyor.

Hazırlıklar Tam Gaz! Ahlat Devletin En Üst Kademesini Ağırlamaya Hazırlanıyor

Bu önemli toplantı öncesinde, Ahlat’ta hummalı bir hazırlık çalışması sürüyor. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçede yapılan hazırlıkları yakından takip ederken, Kabine toplantısının burada yapılacak olmasının Ahlat için tarihi bir an olduğunu vurguladı.