Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,3 yükselişle 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,4 düşüşle 30 milyar 568 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalışla 6 milyar 502 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mayıs 2023'te yüzde 63,4 iken geçen ay yüzde 78,7'ye çıktı.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azaldı

Ocak-mayıs döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalışla 56 milyar 33 milyon dolardan 36 milyar 805 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2023 döneminde yüzde 64,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta yüzde 9,2 artarak 20 milyar 112 milyon dolardan 21 milyar 969 milyon dolara yükseldi. Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayısta 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalarak 45 milyar 940 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,7 olarak belirlendi.

İmalat sanayisinin payı yüzde 94,8

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta mayısta imalat sanayisinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta mayısta ara mallarının payı yüzde 68,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,1 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 70, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Mayısta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 902 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 521 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolarla ABD, 1 milyar 148 milyon dolarla Irak, 1 milyar 124 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde de ihracatta ilk sırayı 8 milyar 609 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 459 milyon dolarla ABD, 5 milyar 893 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 433 milyon dolarla İtalya ve 5 milyar 378 milyon dolarla Irak izledi. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine tekabül etti.

Mayısta ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 3 milyar 862 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkenin ardından 3 milyar 780 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 282 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 879 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 456 milyon dolarla ABD geldi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-mayıs dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 19 milyar 90 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 17 milyar 846 milyon dolarla Çin, 10 milyar 806 milyon dolarla Almanya, 8 milyar 498 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 931 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı yüzde 44 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 9,6 artarken, ithalat yüzde 9,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,6 artarken, ithalat yüzde 12,1 azalış gösterdi

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Mayısta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'yi, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'ü buldu.

Mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,3 olarak kaydedildi. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre mayısta, ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,6 artarak 22 milyar 26 milyon dolara yükseldi. İthalat yüzde 8,8 azalarak 28 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayısta dış ticaret açığı yüzde 43,1 azalarak 12 milyar 150 milyon dolardan 6 milyar 914 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2023'te yüzde 61,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76,1'e yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 97 milyar 83 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 azalarak 134 milyar 642 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,1 azalarak 55 milyar 321 milyon dolardan 37 milyar 559 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2023 döneminde yüzde 62,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,1'e yükseldi.