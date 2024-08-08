AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında geliştirilmesi kararlaştırılan proje, gök kubbedeki güvenlik çemberini "çelikleştirecek".

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

Projede kullanılacak KORKUT Sistemi, hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi.

HİSAR A+ alçak irtifa hava savunma füze sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi ile milli olarak geliştirilmekte olan hava-hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesi hedeflendi.

GÖKER, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenerek geliştirildi.

HİSAR O+ orta irtifa hava savunma füze sistemi sabit birlikler ile kritik tesislerin, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra etmek için üretildi.

SİPER de uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak tasarlandı.

ROKETSAN, hava savunma ve füze sistemleriyle "Çelik Kubbe"de

Türkiye'nin savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN da mini/mikro insansız hava aracı sürülerini güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilen, lazer sistemiyle geliştirmiş ALKA, mobil hava savunma sistemi BURÇ, hava savunma füze sistemi SUNGUR, yakın hava sistemi LEVENT, hava savunma füze ailesi HİSAR ve uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER ile Çelik Kubbe'de yer alacak.

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silahları Sistemi, asimetrik tehditlerin elektromanyetik karıştırma silahı ile engellenmesi ve lazer silahı ile tahrip edebilmesine imkan sağlayan iki katmanlı çok yakın hibrit savunma sistemi görevini yerine getiriyor.

BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi, aktif ve pasif sensörleriyle mevcut ve gelecekteki tüm muharebe sahası hava tehditlerine karşı angaje olmak için gereken dinamikleri bir araya getirerek maliyeti etkin optimize çözüm üretebilen yeni nesil hava savunma sistemi olarak görev yapıyor.

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak şekilde tasarlandı.

LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA/SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek şekilde geliştirildi. Sistem, elektronik taarruza karşı dayanıklı şekilde, su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermilere karşı görev üstleniyor.

HİSAR Hava Savunma Füzeleri askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor.

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, düşmanın hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek ve etkisizleştirmek suretiyle birliklerin bekasını sağlıyor. Uzun menzilli olmasıyla caydırıcılık rolü de üstleniyor.

TÜBİTAK ve MKE de Çelik Kubbe'de

ASELSAN ve ROKETSAN'ın yerli ve milli sistemlerinin yanı sıra TÜBİTAK ve MKE de ürünleriyle Çelik Kubbe'deki kalkanı güçlendirecek.

TÜBİTAK SAGE sistemlerin mühendislik ve prototip üretimlerini içeren araştırma, geliştirme, ölçüm, test ve iletişim faaliyetlerini yürütüyor. SOM füzelerinden hassas güdüm kitine, BOZOK füzesinden nüfuz edici bombaya kadar sistemleri üreten SAGE, hava savunmasına yerli ve milli füzeler GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN ile katkıda bulunuyor.

Ayrıca, askeri özelliklere sahip küresel konumlama sistemi KAŞİF, KKS Anten, ataletsel ölçüm birimi ATLAS gibi elektronik sistemler, Türkiye'nin savunmasında aktif rol oynuyor. Çelik Kubbe Projesi'nde de SAGE'nin ürettiği sistemlerden yararlanılması planlanıyor.

Türkiye'nin yerli silah üreticilerinden Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ de Çelik Kubbe'de görevlendirilen kuruluşlardan biri oldu.

MKE, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda, şirketin geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi, roket sistemleri gibi teknoloijik ürünler ülkenin savunmasında kalkan rolü oynuyor. Söz konusu silahların Çelik Kubbe Projesi'nde de görev alması bekleniyor.

Yapay zekayla koordineli çalışacaklar

Çelik Kubbe Projesi için çalışmalara başlayan Türk şirketlerinin yerli ve milli sistemleri, 4 kritik imkanın oluşmasını sağlayacak.

Katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ altında birbirleriyle entegre çalışmasına imkan verecek Çelik Kubbe, ortak hava resminin oluşturulmasının önünü açacak. Gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılacak bu bilgiler, yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulabilecek.

Proje, gök kubbede sağlayacağı kalkan rolünün yanı sıra düşman unsurlar için caydırıcılık da oluşturacak.