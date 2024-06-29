Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın SpaceX’in Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatılacağını belirtti. Fırlatma, ABD yerel saatiyle 8 Temmuz saat 17.20’de, Türkiye saatiyle ise 00.20’de gerçekleşecek. Türksat 6A, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra roketten ayrılacak ve SpaceX tüm süreci kontrol altında tutacak. İlk sinyalin ise yaklaşık yetmişinci dakikada alınması bekleniyor.

Uydu Fırlatma ve Yörünge Süreci

Türksat 6A, roketten ayrıldıktan sonra kimyasal itki sistemiyle yolculuğuna devam edecek. Yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirildikten sonra uydu, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine yerleşecek. Bu süreç, bir aylık test aşamasıyla tamamlanacak. Uydu, 35 bin 786 kilometre yüksekliğe konumlanacak ve 8,4 kilovat güce sahip olacak.

Türksat 6A’nın Önemi ve Kapsama Alanı

Türksat 6A ile Türkiye’nin mevcut uyduları yedeklenmiş olacak. TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri sunacak olan uydu, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de kapsama alanına alacak. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye 6 aktif haberleşme uydusuyla dünya çapında önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacağını ve geniş kapsama alanıyla önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türksat 6A’nın uzaya fırlatılması, Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki gücünü ve yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serecek.