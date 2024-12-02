ABD merkezli olan iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'de ve dünyada en zenginlerin listesini yayınladı.

Yayınlanan listede servetlerin değişkenliği dikkat çekti.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı ünvanını almıştı.

GEÇEN YILIN BİRİNCİSİ BU SENE SONUNCU OLDU

Ancak Erdemoğlu bu yıl büyük bir gerileme yaşayarak 2.2 milyar dolarla listenin 10. sırasında yer aldı.

Yine Forbes'ın listesine göre, Türkiye'nin en zengin iş insanı bu yıl da Murat Ülker oldu.

MURAT ÜLKER ZİRVEDE

5.1 milyar dolarlık servetiyle Ülker, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ülker’i 3.2 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç izlerken, Semahat Sevim Arsel ve Şaban Cemil Kazancı 3.1 milyar dolarlık servetleriyle üçüncü sırayı paylaştı.

2024'ÜN EN ZENGİN 10 İSMİ

İşte 2024'ün en zengin 10 Türk iş insanı...

1. Murat Ülker – 5.1 milyar dolar

Murat Ülker, 5,1 milyar dolarlık net servetiyle Türkiye'nin en zengin kişisi olarak listenin başında yer alıyor.

Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve küresel olarak en zengin 601. kişi olarak yer alıyor.



2. İpek Kıraç – 3.2 milyar dolar

Türkiye'nin en zengin kadını olan İpek Kıraç, 3.2 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekiyor.

Brown Üniversitesi mezunu olan Kıraç, tıbbi araştırma ve iş alanında güçlü bir geçmişe sahip. 2012'den 2021'e kadar Sirena Marine'in CEO'su olarak görev yaptı ve onu lüks yat pazarında küresel bir oyuncuya dönüştürdü.



3. Semahat Sevim Arsel – 3.1 milyar dolar

1928 doğumlu Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un en büyük kızıdır.

Koç Holding yönetim kurulunun etkili bir üyesi olmaya devam etmektedir.



4. Şaban Cemil Kazancı – 3.1 milyar dolar

Cemil Kazancı kariyerine jeneratör üretimi yapan aile şirketini yöneterek başladı. Daha sonra 1997 yılında Türkiye'nin en büyük enerji üreticilerinden biri haline gelen Aksa Enerji'nin kuruluşunda önemli bir rol oynadı.

Kazancı, Kazancı Holding'in CEO'su ve Başkanı olarak görev yapıyor ve grup şirketlerinde liderlik rolleri üstleniyor.



5. Mustafa Rahmi Koç – 2.8 milyar dolar

Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç, aile şirketinin genişlemesinde hayati bir rol oynadı.

Yaklaşık yirmi yıl Başkan olarak görev yaptıktan sonra Koç, artık Onursal Başkan olarak görev yapıyor ve şirketin yönünü etkilemeye devam ediyor.



6. Erman Ilıcak – 2.6 milyar dolar

Erman Ilıcak, küresel olarak 53. sırada yer alan uluslararası bir inşaat devi olan Rönesans Holding'i kurdu.

2014'te Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra, Onursal Başkan olarak kalmaya devam ediyor.

Ilıcak, Rönesans Eğitim Vakfı aracılığıyla eğitim ve sürdürülebilirlik girişimlerinde aktif olarak yer alıyor.



7. Hamdi Ulukaya – 2.5 milyar dolar

Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, ABD'de yoğurt sektöründe devrim yarattı Türkiye'de doğdu, ABD'ye taşındı ve Chobani'yi dünyanın en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden biri haline getirdi.

Ulukaya ayrıca mülteciler ve küresel gıda erişilebilirliği için yaptığı savunuculukla da tanınıyor.



8. Mehmet Sinan Tara – 2.4 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara, tekstil ve sanayi yatırımlarıyla 2024 yılı listesinde 8. sıraya yerleşti.



9. Ferit Faik Şahenk – 2.2 milyar dolar

Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk, listede 9. sırada yer aldı.

Turizm ve bankacılık sektöründeki başarılarıyla dikkat çeken Şahenk, servetini korumaya devam ediyor.



10. İbrahim Erdemoğlu – 2.2 milyar dolar

2023 yılında zirvede yer alan İbrahim Erdemoğlu, 2024 yılında Forbes listesinin 10. sırasına geriledi.

Borsadaki değer kayıpları nedeniyle servetinde 3 milyar dolarlık bir düşüş yaşayan Erdemoğlu, tekstil ve sanayi sektöründe lider bir isim.