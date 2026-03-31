Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da plakalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de APP plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan'a kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını vermişti.

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin engellenmesi için tanınan bu geçiş süresi yarın sona eriyor.

Yarın itibarıyla araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan, yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Bu konuda herhangi bir erteleme ise söz konusu olmayacak.

Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Bahse konu plakaların belirlenen süreç içinde değiştirilmesi sağlanacak.

Öte yandan, Bakan Çiftçi, APP plakaların radar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi araçlar tarafından sağlıklı biçimde tespit edilemediğini ve bu durumun güvenlik zafiyetine yol açtığını belirtmişti.