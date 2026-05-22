Yeşilçam’ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, “Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Zatürreye bağlı olarak akciğerinin altında bir tümör görüldü.

Daha rahat müdahale edilebilmesi, acı çekmemesi ve tedavisinin kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" dedi.