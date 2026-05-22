Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, sonrasında parti genel merkezi önünde toplananlara otobüs üzerinden hitap etti.

Genel merkez önünde otobüs üzerinden son konuşmayı yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart 2024 akşamı gerçekleştirdiğini anımsatan Özel, o gün söylediği gibi partinin ışıklarının kapalı olmadığını belirtti.

"HERKESİ MEYDANLARA DAVET EDİYORUM"

Baba ocağının bahçesinde, 81 ilde ayakta olduklarını dile getiren Özel, "Buradan büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki bugün biz ayaktayız. Darbecilerin dizleri titremektedir. Buradan size soruyorum ve Türkiye'ye sesleniyorum, bu darbe girişimini geri püskürtmeye hazır mısınız? Var mısınız? İşte bu kararlılığı, Türkiye'de yoksulluk, sefalet, açlık, işsizlik bitsin isteyen herkesi, bu iktidar gitsin isteyen herkesi, 'Beni kimin yöneteceğine ben karar vereyim' diyen herkesi mücadeleye, direnişe, meydanlara davet ediyorum" dedi.

Kendileriyle dayanışma sergileyen tüm siyasi partilere, genel başkanlara, barolara, sendika, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Özel, söz konusu mahkeme kararının Türkiye ekonomisine zarar verdiğini savundu.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Özel, "Elbette örgütlerimiz gerekli planlamayı yaptı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum" diye konuştu.

Özel, "Bu bir mücadeledir. Ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir ne benim arkamda yüzü size dönük, değişimin mimarlarının kendi kişisel ikbal mücadeleleridir. Biz, bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz.

Buradan sesimin ulaştığı, sesime kulak veren sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum. Gün bugündür, dönem bu dönemdir. Önümüzdeki süreç, geleceği hep beraber kurtaracağımız, sonra bu büyük hikayeyi birlikte yazmakla kıvanç duyacağımız, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirası hep birlikte yaşayacağımız günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisi genel başkanı kimliğinin ötesinde muhalefetin tüm kesimlerine seslenerek birleşik mücadele çağrısı yapan Özel, "Kimseye ağabeylik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.