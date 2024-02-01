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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 33 dereceye düştüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

EKSİ 33 İLE GÖLE İLÇESİNİ GERİDE BIRAKTILAR

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Göle ilçesini de geride bırakan Çıldır'da kışın yaşam zorlu geçiyor. Zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmadığı yaklaşık 2 bin 630 nüfuslu ilçe merkezi, özellikle hava karardıktan sonra yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle sessizliğe bürünüyor.

İlçe sakinlerinin genelde evlerinde ve kahvehanelerde soba başında çay içerek ısınmaya çalıştığı yerleşim yerine, akşamları sis ile pus çöküyor ve camlar buzla kaplanıyor.

Türkiye'nin en soğuk yeri artık Çıldır! Eksi 33 derecede vatandaşın kirpiği bile dondu

"AKŞAM ADETA HAYAT BİTİYOR"

Aşık Şenlik Mahallesi Muhtarı Dural Karahan, ilk kez bu kadar soğuk hava gördüklerini söyledi. Soğuk havanın akşamları adeta ilçeyi esir aldığını ifade eden Karahan, "Akşam adeta hayat bitiyor.

Biz de zamanımızı kahvede geçirmeye çalışıyoruz. Tek isteğimiz bu bölgelere de artık doğal gazın gelmesidir. O zaman soğuklarla mücadele etmek daha kolay olacak ve inşallah göç durmuş olacak." dedi.

Türkiye'nin en soğuk yeri artık Çıldır! Eksi 33 derecede vatandaşın kirpiği bile dondu.

"BU GİDİŞLE EKSİ 40'A KADAR ÇIKABİLİR".

85 yaşındaki Durdağı Çapan ise ilk kez bu kadar soğuk gördüğünü belirterek, hem dondurucu soğukların hem sisin hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti. Veyis Koç da bugüne kadar Göle ilçesinin çok soğuk olduğunu ancak Çıldır'ın Göle'yi geçtiğini anlatarak, "Eskiden Göle çok soğuktu ama artık biz rekor kırdık. Bu gidişle eksi 40'a kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.