Türkiye'nin 2023 yılı silahlı şiddet haritası yapıldı.

Artan uyuşturucu bağımlılığının sonucunda yaşanan cinayetler, akran cinayetleri ve aile içi şiddet artıyor.

Ve son dönemde yaşanan polis baskınları da ortaya koyuyor ki; şiddet sarmalını büyüten etkenlerden birisi de çeteleşme.

2023 yılında, 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu olaylarda 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi de yaralandı.

Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde yani yüzde 85’inde kalaşnikof, otomatik tüfekler dahil ateşli silahlar (106’sı beylik silahı toplam 2 bin 427’si tabanca ve 784’ü tüfekler), yüzde 15’ine denk gelen 561’inde de bıçaklardan baltalara her tür kesici alet kullanıldı.

En çok cinayet Marmara Bölgesi'nde

Meydana gelen 3 bin 773 olayın; yüzde 29,23’ü yani bin 103’ü Marmara Bölgesi’nde, yüzde 14,71’i yani 555’i Karadeniz Bölgesi’nde, yüzde 14,44’ünü kapsayan 545’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 473 olayı kapsayan yüzde 12,54’ü Ege Bölgesinde, 464 olayı kapsayan yüzde12,30’u İç Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 11’ini kapsayan 415’i Akdeniz ve yüzde 5,78’i yani 218’i de Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı.

Karadeniz Bölgesi ikinci sıraya yükseldi

Umut Vakfı'nın verilerine göre; bir önceki yıl şiddet olayları sıralamasında dördüncü sırada olan Karadeniz Bölgesi en çok olayın yaşandığı ikinci bölge olurken 2023 yılında, ikinci sırada olan Akdeniz Bölgesi ise altıncı sıraya geriledi.

İşte o harita...