Emirates Havayolları'nın kabin memuru pozisyonunda alım yapacağı duyuruldu. Başvuru şartları arasında lise mezunu olmak ve konukseverlik deneyimi gibi kriterler bulunuyor. Adaylar, vergiden muaf maaş, ücretsiz konaklama ve harika seyahat ayrıcalıkları gibi avantajlardan yararlanacaklar.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Başvuruda bulunacak adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında en az bir yıllık konukseverlik veya müşteri hizmetleri deneyimi, akıcı İngilizce bilgisi, belirli fiziksel özellikler ve Dubai'de ikamet etmeye hazır olma gibi kriterler yer alıyor. Başvurular kariyer.net üzerinden yapılabilecek.

Emirates Kabin Memuru Başvuru Linki

Emirates Havayolları'nın kabin memuru alımı için başvuruları internet üzerinden kabul ediyor. Başvurmak isteyen adaylar için başvuru linki: Emirates Kabin Memuru Başvurusu.