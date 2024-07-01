Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235'inin sigorta poliçesinin olmadığını açıkladı.

Bu da trafiğe kayıtlı her 5 araçtan birinin sigortalı olmadığı anlamına geliyor.

Fiyatlar yüzde 100 arttı

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanması gerektiğinin altını çizen Palandöken, yedek parça fiyatlarındaki artış ve araç fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak zorunlu trafik sigortası fiyatının geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğini belirtti.

Sigorta birliği ve sigorta acentelerinin fiyatlarında farklılık olduğunu söyleyen Palandöken, şunları söyledi:

Örneğin 4 bin 900 civarında sigorta yapılması gereken bir araca ben 6 ila 11 bin arası farklı fiyatlandırma yapılıyor.

Trafik kazalarındaki hasarların yükselmesi sigorta fiyatlarını arttırdı, fakat acentelerin çektiği fiyatlar bu durumun üzerinde kalıyor. Bunun için norm birliği sağlanmalı.

Trafikteki yaşlı araç sayısının fazla olmasının da sigortasızlık konusunda etkili olduğunu belirten Palandöken, sözlerini şöyle tamamladı:

Trafikte dolaşan araçların yaklaşık yüzde 30'unu 20 yaşın üzerindeki araçlar oluşturuyor. Bu araç sahiplerinin ise trafik sigortası yapma oranı bir hayli düşük.

"Ceza vermeyi tercih ediyorlar"

Ortalama 10 bin lira civarında olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını ise buna tercih ediyor.

Fakat araçları için bu rakamları çok bulan vatandaş kendilerini tehlikeye soktuğunu unutmamalı. Bir kazanın bedeli bunun çok üstünde pahalıya patlayabilir.

3 milyon liralık araç sahibi 10 bin lirayı vermekte zorlanmayabilir, fakat 300 bin liralık araç sahibi bu rakamları çıkartmakta zorlanabilir. Bu sebep ile sigorta yaptırmak ulaşılabilir kılınmalı.