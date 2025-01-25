Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin açıklamada, "Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelemizi bütüncül politikalarla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız." ifadesine yer verildi.

ENFLASYONA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM KARARLILIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplanan EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla bir takvim çerçevesinde yürütülen yapısal reformlardaki son durumun değerlendirildiği belirtildi.

Kararlı ve koordineli bir şekilde, ilgili taraflarla istişare içinde hayata geçirilen ekonomi programı sayesinde, geçen yıl önemli kazanımlar elde edildiği vurgulanan açıklamada, bu yıl Türkiye'nin potansiyelini en iyi şekilde kullanarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere kazanımları daha ileriye taşıyacak adımlara devam edileceği bildirildi.

YEREL KALKINMA HAMLESİNE DİKKAT ÇEKİCİ

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda bölgesel kalkınmaya büyük önem verildiğine değinilen açıklamada, "Bu kapsamda bölgelerin nitelikleri ve potansiyellerini dikkate alarak politika adımları belirliyoruz. Böylece bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlayarak rekabet gücünün artırılmasını ve gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi ile tüm illerimizin mevcut kaynaklarını harekete geçirmeye yönelik program ve projeleri tek tek hayata geçiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TROY'A İLİŞKİN YOL HARİTASI PAYLAŞILDI

Geçen ay Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı ve bugün Konya'da Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı'nın açıklandığı anımsatılarak, bunlara ilaveten diğer bölgelerinde kalkınma planlarıyla yenilikçi projelere ve faaliyetlere devam edilerek, bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

TROY'UN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Açıklamaya göre, toplantıda, finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin atılan adımlar da değerlendirilerek, TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası paylaşıldı.

"REFAH ARTIŞI KALICI OLACAK"

Toplantıda, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla yürütülen yapısal reformlardaki son durumun ele alındığı, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Önümüzdeki dönemde ilgili tüm kurumlarımızda işbirliği ve koordinasyon içinde hayata geçireceğimiz yapısal reformlarımızı EKK toplantılarında yakından takip etmeye devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelemizi bütüncül politikalarla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız.

MAAŞLAR TROY KARTA YATIRILACAK

Türkiye'nin yerli ödeme sistemi TROY'un kullanımını artırmak için geçtiğimiz hafta önemli bir karar alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile kamu bankaları ve kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde TROY altyapısına geçiş yapılması zorunlu hale getirilmişti.

Buna göre, emekli maaş ödemeleri, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlar gibi tüm kamu kaynaklı işlemler artık TROY ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

TROY NEDİR?

TROY (Türkiye'nin Ödeme Yöntemi), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 10 banka tarafından 2015 yılında oluşturulan yerli bir ödeme sistemi olarak hizmet veriyor. TROY'un kuruluş amacı, Türkiye'deki ekonomik harcamaların, yabancı ödeme sağlayıcılarına komisyon ödenmeden, yalnızca yerel sunucular üzerinde işlenmesini sağlamak.