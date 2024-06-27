Özellikle Amerika ve Japonya gibi ülkelerde çok popüler olan Subaru, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip değil. Aynı şekilde, Amerika'da tanınan Chrysler ve Buick markaları da ülkemizde beklenen ilgiyi göremiyor. İsveçli marka Saab, Avrupa ve Amerika'da popüler olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmiyor. Nissan'ın lüks markası Infiniti ise özellikle Amerika ve Orta Doğu'da rağbet görse de Türkiye'de tercih edilen markalar arasında yer almıyor.

Öte yandan, İtalyan markası Lancia da Avrupa'da bir dönem popüler olsa da Türkiye'de aynı başarıyı yakalayamadı.

Türkiye'de genellikle lüks otomobil segmentinde Mercedes, Audi ve BMW gibi markaların tercih edildiğini göz önünde bulundurursak, bu markaların Türkiye pazarındaki durumu oldukça ilginç bir konu haline geliyor.

Sizce bu markalardan hangisinin Türkiye'de daha popüler olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!