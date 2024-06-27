Özellikle Amerika ve Japonya gibi ülkelerde çok popüler olan Subaru, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip değil. Aynı şekilde, Amerika'da tanınan Chrysler ve Buick markaları da ülkemizde beklenen ilgiyi göremiyor. İsveçli marka Saab, Avrupa ve Amerika'da popüler olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmiyor. Nissan'ın lüks markası Infiniti ise özellikle Amerika ve Orta Doğu'da rağbet görse de Türkiye'de tercih edilen markalar arasında yer almıyor.1610E86Cc1914798B0E480Ac32E129D8A4Aec0A1

Öte yandan, İtalyan markası Lancia da Avrupa'da bir dönem popüler olsa da Türkiye'de aynı başarıyı yakalayamadı.A0B52Ff0Cea761F15D9951413622808D1Feb47E6

Türkiye'de genellikle lüks otomobil segmentinde Mercedes, Audi ve BMW gibi markaların tercih edildiğini göz önünde bulundurursak, bu markaların Türkiye pazarındaki durumu oldukça ilginç bir konu haline geliyor.D32Ccd4692332862F0E251Afff91A764Ba426871F1C94C54Ff5A458022750279C76D10B79C3Da735

Sizce bu markalardan hangisinin Türkiye'de daha popüler olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi