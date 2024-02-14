Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü'ne yönelik 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait pazar verilerini paylaştı.

Bu verilere göre Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 94.3 milyona yükseldi. İnternet abone sayısındaki yıllık artış oranı yüzde 3,2 oldu.

94.3 milyon internet abonesinin 19.5 milyonu sabit internet abonesiyken, 74.8 milyonunu mobil aboneler oluşturdu.

Fiber kullanıcıları artıyor

19.5 milyon sabit internet abonesinin 10.9 milyonu xDSL, 6.5 milyonu fiber, 1.44 milyonu ise kablo internet abonesi oldu.

xDSL abone sayısı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 düşerken, fiber abone sayısı yüzde 19,6 artarak yükselişini sürdürdü.

En çok aboneye sahip firmalar

İşletmeci bazında TTNet, yüzde 56,5 ile en çok aboneye sahip firma oldu. TTNet'i yüzde 15 ile Superonline, yüzde 7,1 ile Vodafone Net, yüzde 6,5 ile Turksat ve yüzde 4,7 ile Turknet takip etti.

Paylaşılan verilere göre, Türkiye'de mobil abone sayısı 92.8 milyona ulaştı. 4.5G abone sayısı ise 85.4 milyon oldu. BTK verilerine göre aktif olarak 4.5G kullanan abone sayısı 69.5 olarak kayıtlara geçti.

En çok aboneye sahip operatörler

Operatör bazında abone sayılarına baktığımızda ilk sırada 38.23 milyon aboneyle Turkcell yer alıyor.

Onu, 28.43 milyon ile Vodafone, 26.15 milyon ile Türk Telekom takip ediyor.