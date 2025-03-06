Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Aralık 2024 istatistiklerine göre çalışan ve emekli dengesi belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre 2024 yılında, çoğunluğu sene sonu olmak üzere 724 bin 479 kişi emekli oldu.

EYT’nin çıktığı yıl olan 2023’te ise 2 milyon 193 bin 791 kişi emekli olmuştu.

Böylelikle son iki yılda 2 milyon 918 bini geçkin kişiye emekli maaşı bağlandı.

Genelde her yıl 350-400 bin kişi emekli olurken 2024 yılında bu sayı katlandı.

Bağ-Kur ve memurlarda emekli olanlar, geçen yılların ortalamasında seyretti.

Son iki senede ise işçi statüsünde emeklilik rekor kırdı.

EMEKLİLİĞİ ARTIRAN ETKEN

Geçen senenin sonlarında en çok 2024 yılında emekli olmakla 2025 yılına ertelemek arasında oluşacak maaş farkı konuşuldu. Yüzde 35’lere varan maaş farkı oluşuyordu ve bu durum, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’dan (EYT) sonra yeni bir emeklilik furyasını başlattı.

EN ÇOK İŞÇİLER EMEKLİ OLDU

Geçen yıl en çok emekliliğini isteyen kesim, işçi statüsünde (4/A) çalışanlar oldu.

2024'te işçi statüsünde çalışanlardan 603 bini emekli oldu.

Böylece son iki yılda bu kesimden emekli olanların sayısı 2 milyon 527 bini geçti.

Bu kesimde yıllar itibarıyla emekliliğini isteyenlerin sayısı genelde 250-300 bin arasında değişiyordu.

BAĞ-KUR'DAN EMEKLİ OLANLAR

2024’te Bağ-Kur statüsünde yani kendi işinde çalışanlar arasında 73 bin 231 kişi emekli oldu. 2023’te ise 182 bin 557 Bağ-Kur’lu emekli olmuştu. Böylelikle son iki yılda kendi işinde çalışanlardan 255 bin 788’i emekliliğini istemiş oldu.

MEMUR EMEKLİLER

2024 yılında 48 bin 151 memur emekli olurken; 2023’te emekli olan memur sayısı 86 bin 406. Son iki yılda emekli olan memur sayısı 134 bin 557 olarak kayıtlara geçti.

AKTİF SİGORTALILAR

SGK’ya prim yatırılan aktif sigortalıların bir yıl önce 25 milyon 358 bin 22 olan toplam sayısı, geçen yıl 267 bin 728 kişi artarak 25 milyon 625 bin 750 oldu.

Bu sayıya çıraklar, muhtarlar, stajyer ve kursiyerler, tarımda kendi adına sigortalılar ve yurt dışı topluluk çalışanları da dahil.

Buna karşılık SGK’dan aylık alan emekliler ile malullük, ölüm, sürekli iş görmezlik aylık ve geliri alanların “dosya” bazında toplam sayısı geçen yıl 633 bin 724 artarak 15 milyon 869 bin 846’ya yükseldi.

Bu kapsamda aylık ve gelir alan kişi sayısı de 647 bin 361 artarak 16 milyon 677 bin 617’ye ulaştı.

Bir dosya kapsamında birden fazla aylık ve gelir alan kişi olduğu için hak sahibi kişi sayısı daha yüksek düzeyde bulunuyor.

2,1 MİLYON "ÇALIŞAN EMEKLİ" VAR

Emekli olduğu halde, tekrar bir işte çalışanların sayısı geçen yıl 239 bin 645 kişi daha artarak 2 milyon 104 bin 633’e yükseldi. Bu kişilerin 1 milyon 877 bin 30’unu erkek, 227 bin 603’ünü kadınlar oluşturuyor. Bu rakamdaki artışın EYT’den sonra çalışanlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

AKTİF-PASİF DENGESİ

Adına prim yatırılan sigortalı sayısının, dosya bazında aylık ve gelir alanlara bölünmesiyle bulunan ve bir emekliye düşen sigortalı çalışan sayısını gösteren “aktif-pasif dengesi”, 2024 sonu itibarıyla 1,61’le tarihi dip seviyeye indi.

2022 sonunda 2,01 düzeyinde bulunan aktif/pasif dengesi 2023 sonunda 1,66’ya gerilemişti. 2024 sonu itibarıyla ise 1,61 oldu.

Bu da Türkiye'de her 1 emekliye 1,61 çalışan; yani 10 emekliye 16 çalışanın denk gelmesi anlamını taşıyor.

Sosyal güvenlikte aktif/pasif dengesi

(Sigortalı çalışanlar/Aylık ve gelir alanlar)

2014: 1,94

2015: 1,92

2016: 1,89

2017: 1,95

2018: 1,86

2019: 1,80

2020: 1,87

2021: 1,93

2022: 2,01

2023: 1,66

2024: 1,61