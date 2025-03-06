Kanada'nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Kelly Whitty, geldiği Van’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Başkanvekili Halis Bayramoğlu tarafından karşılanan müsteşar Whitty’e plaket ve Van kilimi hediye edildi.

Kanada'nın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Kelly Whitty ile görüşen İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, Van ilinin tanıtımı açısından önemli bilgiler aktararak, karşılıklı görüşmelerin devamı temennisinde bulundu.

Kanada'nın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Kelly Whitty ise Van AK Parti Teşkilatına yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, gördüğü misafirperverlik için il teşkilatına teşekkür etti.