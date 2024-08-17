Konu hakkında detaylı bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri, çiçek hastalığının küresel ölçekte tamamen ortadan kaldırılmasının ardından Türkiye'de de rutin çiçek aşısı uygulamalarının sonlandırıldığını açıkladılar.

Çiçek hastalığı, 20. yüzyılın ortalarına kadar Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak yerini almıştı. Özellikle bebek ve çocuklar başta olmak üzere pek çok insanın hayatını kaybetmesine ve sağlığının bozulmasına neden olan bu hastalık, Sağlık Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınabilmişti.

1930'lu yıllardan itibaren başlatılan çiçek aşılama programları sayesinde, hastalığın yayılması büyük ölçüde engellenebilmişti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün 1979 yılında çiçek hastalığının küresel ölçekte tamamen eradike edildiğini açıklamasının ardından, Türkiye'de de 1984 yılında rutin çiçek aşısı uygulamalarına son verildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, çiçek hastalığının artık tamamen ortadan kalktığı ve aşı uygulamalarına devam etmenin gerekli olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bununla birlikte, biyolojik silahlar için kullanılma riski nedeniyle çiçek aşısı stokları belli düzeylerde tutulmaya devam edilecek.

Türkiye'deki çiçek hastalığı mücadelesinin uzun yıllar sürdüğü ve büyük fedakarlıkların gösterildiği vurgulandı. Sağlık otoriteleri, toplum sağlığının korunması için gösterilen çabaların sonucunda, çiçek hastalığının ülkede tamamen ortadan kaldırıldığını memnuniyetle bildirdi.