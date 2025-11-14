"Arabuluculuk Haftası" kapsamında Diyarbakır Barosu ek hizmet binasında düzenlenen programda arabulucu avukatlarla bir araya gelen Uyanıkoğlu, AA muhabirine, arabuluculuğun 2013'te mevzuata girdiğini, 2014'te ise ilk arabulucu meslektaşlarının göreve başladığını ifade etti.

2018 yılında ilk kez işçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline geldiğini kaydeden Uyanıkoğlu, "Yakın zamanda yapılan düzenlemelerle arabuluculuğun özel hukukun her alanında hem ihtiyari hem dava şartı olarak uygulandığını görüyoruz. Kira uyuşmazlıkları da arabulucuların önüne geldi. Kira uyuşmazlıklarında arabulucuların toplumda birçok olumsuz olayın önüne geçtiğini, arabuluculuğun kira uyuşmazlıklarında da huzuru ve barışı getirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Uyanıkoğlu, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nda 1000 üyelerinin olduğunu aktararak, ülke genelindeki 49 bin arabulucunun da platforma destek vermesini istediklerini belirtti.

Taşınmaz hukuku arabuluculuğunu da önemsediklerine işaret eden Uyanıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taşınmaz hukuku, Anadolu coğrafyası, Diyarbakır ve Türkiye'nin her tarafında önemli bir hukuk. Miras yoluyla bölünen taşınmazlar ve bu süreçte kan davalarına bile giden uyuşmazlıklar var. Uygulamada çok güzel örneklerimiz var. 6 kardeşin uzun yıllar boyunca mahkemeye gitmeden parsel sorununu arabuluculuk sayesinde çözdüklerini görüyoruz. Taşınmaz hukuk uyuşmazlıklarında verdiğimiz eğitimlerle meslektaşlarımızın nitelikli hale gelmesi için uğraş veriyoruz." dedi.

"Arabulucular sayesinde mahkemelerin iş yükünün azaldığını söyleyebiliriz"

Uyanıkoğlu, nihai amaçlarının yapılacak anlaşmalarla toplumda barış ve huzurun sağlanması olduğunu dile getirerek, bir diğer amaçlarının ise mahkemelerin iş yükünü azaltmak olduğunu vurguladı.

"2024'te 1 milyon 800 bin dosyaya arabuluculuk ataması yapıldı. 1 milyon 250 bin dosyanın anlaşmayla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Ülke geneline baktığımızda 300 mahkemenin iş yükünü arabulucular almıştır. Bu yıl ise 2 milyonun üzerinde arabuluculuk başvurusunun yapıldığını ve anlaşma oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yılın verilerine göre de 500 mahkemenin iş yükünün alındığı görülüyor. Arabulucular sayesinde mahkemelerin iş yükünün azaldığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullanan Uyanıkoğlu, arabuluculuğun toplumda herkes tarafından bilinen bir kurum ve uygulama haline geldiğini kaydetti.

Uyanıkoğlu, arabuluculuk sayesinde insanların anlaştıklarını, sonradan karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine selam verdiklerini belirterek, yargılama aşamasında kimi zaman oluşan gerginliklerin yaşanmadığını, birbirlerine düşmanca bakmadıklarını söyledi.

Toplumda barışa ve huzura ihtiyaç duyulan dönemlerden geçildiğine dikkati çeken Uyanıkoğlu, "Günden güne arabuluculuğa tarafların bakış açısının değiştiğini biliyoruz. Örf ve adetlerimizde olan bir konunun devlet tarafından resmileştirilmesi bizler ve vatandaşlar için mutluluk verici." diye konuştu.

Harun Uyanıkoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve platformları tarafından "Ulusal Staj Programı" işbirliği protokolünün imzalandığını anımsatarak, protokol kapsamında 300 hukuk fakültesi öğrencisine bireysel arabulucuların yanında staj imkanı sunulduğunu, devlet desteği sağlandığını sözlerine ekledi.