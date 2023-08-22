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2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.

Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılda da sektörü etkilemeye devam ediyor.

Türkiye, Avrupa'da en pahalı ülke

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre, Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye oldu.

2022 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde minimum 100 euro endeksi karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 euro oldu.

144 euro ile Türkiye’nin başını çektiği listenin ikinci sırasında 132 euro ile Danimarka ikinci, 120 euro ile İzlanda üçüncü, 114 euro ile Hollanda dördüncü ve 113 euro İsviçre beşinci sırada yer aldı.

Listeye göre, AB’de en uygun fiyatlı otomobiller ise sırasıyla Polonya, Slovakya ve Makedonya’da satılıyor.

Endeks, AB’de ortalama 100 euroya satın alınan bir aracın diğer ülkelerde ne kadar fiyatla satın alındığını ortaya koyuyor. Eğer fiyat düzeyi endeksi 100’den büyük olursa bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre pahalı, 100’den küçük olursa bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre uygun fiyatlı olarak kabul ediliyor.

ENSONHABER