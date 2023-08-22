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WanHaber – Özel

Kültürün muhafaza edildiği birer merkez haline getirilen Olgunlaşma Enstitülerinde, olgunlaşma eğitimleri ve sanat atölyeleri ile katılım gösteren bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunuluyor.

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, Anadolu kültürünü yaşama ve yaşatma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydederken, öz değerleri de ayakta tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Enstitü kapsamında devam eden eğitimler hakkında Wanhaber’e bilgi veren Neşe Evliyaoğlu, “Türkiye'de 31 olgunlaşma enstitüsünden biri de Van'da bulunuyor. 2019 yılında Erzurum’la aynı zamanda açıldı. Doğu Anadolu’nun ilk Olgunlaşma Enstitüsü olarak geçiyor.

Enstitümüz Bitlis ve Hakkâri’yi de kapsamaktadır. Bizim temel amacımız; buraya gelen herkesi kucaklamak, temel eğitim vermek… Kadın ya da erkek kapımızı çalan her kim olursa olsun bizler bu kurumu onlara benimsetiyoruz, buranın bir ev sıcaklığı vermesini istiyoruz.

Bu sebeple de her yaş grubuna destek verip herkesle bütünleşmeye çalışıyoruz. Burada eğitim gören bireyler sadece teorik bilgiyle kalmıyor ya da uygulamayla sınırlı kalmıyor, burada gözler bile terbiye ediliyor. Biz olgunlaşma enstitüsü olarak tam da ismimize yakışan bir kurum olmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİNİN TEMELİNDE AHLAKİ DEĞERLER VARDIR”

Enstitü olarak kaybolan kültürel özellikleri ve gelenek – görenekleri canlandırmaya çalıştıklarının altını çizen Enstitü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, “Biz buradaki çalışmalarımızdan önce hanımefendilik ve beyefendilik öğretiyoruz.

Olgunlaşma enstitülerinin temeli edebe dayanır, ahlaki değerler vardır, edep ve adap en büyük önceliğimiz. Bundan dolayı da protokol kuralları ya da nezaket kuralları eğitimlerine önem veriyoruz. Aslında herkesin bilmesi gereken ya da toplumda şu an kaybolmaya yüz tutmuş ve bizleri de bir arada tutan bazı nezaket kuralları var, onlarla ilgili eğitim veriyoruz.

Bunlar dışında hayatın içinden her türlü eğitimi vermeye gayret ediyoruz. Ev dizaynından, yemek yapımına, yemek kültüründen, renk uyumuna kadar birçok eğitim veriyoruz ve tabii ki en büyük ve en önem verdiğimiz eğitim iş sağlığı ve önemi oluyor” şeklinde konuştu.

Van Olgunlaşma Enstitüsünde dönemin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli eğitimlerin yapılması da kursiyerlere bilinç kazandırıyor.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci