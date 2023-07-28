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Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "TFF ile İtalya Futbol Federasyonu, yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır." denildi.

Ortaklaşa düzenlenen EURO 2008, 2012 ve 2020 ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başarıyla tamamlandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yapılan çalışmalar, bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbolsever ile etkileşim sağlandığını, turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını göstermiştir. UEFA'nın, TFF ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup, istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise ortak adaylık başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün hem Türk hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa futbolu içinde yer alan dostluk ve iş birliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, benzer kültür ve köklü bir tarihin parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan iş birliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'dan ortak adaylık hakkında bilgilendirme

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, bugün İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için ayrı ayrı yaptıkları tekliflerini tek bir ortak teklifte birleştirme talebi aldığını doğrular." denildi.

Avrupa Şampiyonası'nın 2028 ve 2032'de art arda iki organizasyonuna ev sahipliği yapmak için UEFA tarafından 2021 yılında bir teklif süreci başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, TFF'nin her iki turnuva için de sürece girerken, FIGC'nin yalnızca 2032 organizasyonu için teklif vermeye karar verdiği belirtildi.

2028 organizasyonuna ev sahipliği yapmak için İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler olmak üzere beş federasyon tarafından ortak bir teklif verildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, ortak teklifler kapsamında sunulacak belgelerin uygunluğunu sağlamak için şimdi FIGC ve TFF ile birlikte çalışacak. Ortak teklif gereklilikleri karşılıyorsa, 2028 ve 2032 ev sahipliği için alınacak karar 10 Ekim'deki toplantıda UEFA İcra Komitesi'ne sunulacak. Mekanlar ve maç programlarıyla ilgili kararlar daha sonraki bir aşamada verilecek."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: UEFA, EURO 2032 ortak adaylık başvurumuzu kabul ederse EURO 2028'den çekileceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya ile EURO 2032'ye ortak adaylık başvurusuna ilişkin A Spor'a açıklamalarda bulundu.

EURO 2028 ve EURO 2032 adaylığı için daha önce UEFA'ya başvuru yaptıklarını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu adaylık başvurusu 10 Ekim'de neticelenecek. 2028 adaylığı için karşımızda Birleşik Krallık, 2032 için ise İtalya var. İtalya Futbol Federasyonu ile müzakere yaptık ve ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmak yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. UEFA bu çalışmamızı kabul ederse başka bir rakibimiz yok. Bu başvurunun Avrupa ve Türk futbolu için çok önemli olacağına inanıyorum. Türkiye için bir milat olacak. 2028 adaylık sürecinden vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. UEFA, EURO 2032 ortak adaylık başvurumuzu kabul ederse EURO 2028'den çekileceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortak adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde yapılacak çalışmalar hakkında da konuşan Büyükekşi, "Tek başımıza başvururken 10 şehir seçtik. İtalya da 10 kent seçti. Birlikte başvururken seçimler yapacağız. Şehir sayıları düşecek. Bunları 2026'ya kadar müzakere etme süreci var. UEFA'nın 10 Ekim'de bunu kabul etmesi lazım. Ülkemiz birçok kez Avrupa Şampiyonası düzenlemek için başvuruda bulundu. Bu zamana kadar kısmet olmadı. Bu kez bunu İtalya ile yaparak hedefimize ulaşacağız." diye konuştu. AA