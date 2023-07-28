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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Kameraların karşısına geçen Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını söyledi.

Erkan daha sonra, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini ve belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi.

"Enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma güçlendirilecek"

TCMB Başkanı Erkan ayrıca, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz." dedi.

Türk lirasının tasarruf enstrümanlarının çeşitlendirileceğini de sözlerine ekleyen Erkan, daha sonra Merkez Bankası'nın dolar rezervini açıkladı.

"Dolar rezervimiz 113 milyar doların üzerine yükseldi"

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın güncel dolar rezervinin 15 milyar dolar artarak 113 milyar doların üzerine yükseldiğini duyurdu.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, "Rezervlerimiz 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artmış ve 113 milyar doların üzerine yükselmiştir." şeklinde konuştu. Ensonhaber