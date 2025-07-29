Van’da yaz tatili dönemi olmasına rağmen turizmde beklenen hareketlilik yakalanamadı. Konuyla ilgili Wanhaber’e konuşan turizmci Murat Beyaz, özellikle İranlı turistlerin bu yıl istenen kadar gelmemesi ve kültür turlarındaki düşüşün kent turizmini olumsuz etkilediğini ifade etti.

“İRANLI TURİST GELMEYİNCE KENT BOŞ KALDI”

Beyaz, Van turizminin dönemsel olarak değişkenlik gösterdiğini belirterek, “Şu an yılın üçüncü çeyreğindeyiz. Bu dönem genellikle sönük geçer. Normalde yaz aylarında İranlı turistler kentimize hareketlilik kazandırırdı, aynı şekilde kültür turları da olurdu. Ancak bu yıl ne İranlıları görebildik ne de kültür turlarında artış var. Aksine ciddi bir düşüş söz konusu.” dedi.

“TEK PAZARA BAĞLI KALMANIN RİSKİNİ YAŞIYORUZ”

Turizmin tek bir pazara bağımlı kalmasının büyük risk taşıdığını söyleyen Beyaz, “Otellerin doluluk oranları iç açıcı değil. 2025 yılı şu ana kadar bizim için adeta kayıp bir yıl oldu. Kısa vadede de büyük bir düzelme öngörmüyoruz çünkü bir talep yok.” şeklinde konuştu.

“YABANCI TURİST NEREDEYSE YOK”

Van’a gelen turistlerin büyük çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğunu kaydeden Turizmci Murat Beyaz, yabancı turist sayısının yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.

Van’ın artık bir varış noktası değil, geçiş güzergahı haline geldiğini söyleyen Beyaz, “Eskiden sadece Van’ı görmek için gelen yabancılar vardı. Ama artık yok. İranlıların bir kısmı günübirlik geliyor, bir kısmı transit geçiyor bazıları da en fazla 2-3 gün kalıyor. Eskiden sadece Van’ı görmek için gelenler olurdu. Şu an ise Van genellikle bir güzergahın parçası. Örneğin, Trabzon’dan başlayıp Gaziantep’te bitecek turların veya Diyarbakır’dan başlayıp Erzurum’da bitecek turların bir durağı oluyor. Bir gecelik uğranıyor.” dedi.

“KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ TANITIMA KATKI SAĞLADI”

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kültür Yolu Festivaline de değinen Beyaz, “Festivalin sadece açılış gününde belli bölgelerde kısa süreli bir yoğunluk yaşandı. Van’a gelen ekipler müze, kale ve Akdamar Adası gibi yerlerde hareketlilik sağladı. Onun dışında ciddi bir turistik hareketlilik yaşandığını söylemek zor. Ancak tanıtım anlamında olumlu etkileri oldu. Zaten bakanlık yetkilileri de bunu belirtiyor. Festivalin amacı daha çok o şehirde yaşayan insanlara etkinlik götürmek, onları mutlu etmek. Gelen sanatçıların sosyal medya paylaşımlarıyla Van’ın bilinirliği arttı.” ifadelerini kullandı.