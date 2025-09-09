Turizmci Murat Beyaz, engelli bireylerin önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını söyledi. Bu turizmin dünya genelinde önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Beyaz, “Ancak Van şehir merkezindeki yapısal eksiklikler, Van’ı engelli bireyler açısından “turizmde dışlanan kent” konumuna getiriyor” dedi.

Turizmci Murat Beyaz, engelli bireylerin Van’da turizm bölgelerine erişim konusunda yaşadığı sıkıntılara değinerek açıklamalarda bulundu. Beyaz, şehirde engelliler için altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunu söyleyerek, özellikle turizm alanlarına engelli bireylerin ulaşım zorluğuna dikkat çekti.

Konuya dair fikirlerini paylaşan Turizmci Beyaz, “Mesela Akdamar Adası’na bir engelli vatandaşın nasıl ulaşacağı hiç düşünülmemiş. Van Kalesi gibi tarihi alanlara da engelli bireylerin erişimi mümkün değil. Yaşlı bireyler bile zorlanırken, engelliler tamamen göz ardı edilmiş.” dedi.

“ENGELLİLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ YOK”

Van’da turizm mekanlarının fiziksel erişilebilirlikten uzak olduğunu dile getiren Beyaz, “Bir engellinin rahatlıkla girebileceği restoranlar, dinlenme alanları, gezebileceği sahil düzenlemeleri yok. Tarihi alanlarda ise en azından manzara erişimi bile sağlanmamış.” diye kaydetti.

“VAN BU FIRSATI KAÇIRIYOR”

Beyaz, engelli turizminin dünya genelinde ciddi bir ekonomik potansiyel taşıdığına dikkat çekerek, “Geliri olan, gezmek isteyen milyonlarca engelli birey var. Ayrıca engelli bireyler yalnız seyahat etmiyor; aileleriyle, yakınlarıyla seyahat ediyorlar. Bu büyük bir turist profili ancak Van bu fırsatı tamamen kaçırıyor. Çünkü bu gruba hitap edecek altyapı yok.” sözlerine yer verdi.

“AİLESİNDE ENGELLİ BİREY OLANLAR VAN’I SEYAHAT PLANLARINA DAHİL ETMİYOR”

Sadece bireysel engellilerin değil, onlara refakat eden ailelerin de Van’ı tercih etmediğini belirten Turizmci Murat Beyaz, “Anne ya da baba engelli olabilir, ya da çocuk. Aile, seyahat ederken engelli bireyin konforunu düşünmek zorunda. Van’da bu konfor sağlanmadığı için, ailesinde engelli birey olanlar Van’ı seyahat planlarına dahil etmiyor. Van’da engelli bireyler için atılacak her adım, sosyal sorumluluk değil aynı zamanda turizm ekonomisi için de ciddi bir yatırım olacaktır.” ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİ MÜZİSYEN BİLAL: TURİZM ALANLARINA ULAŞMAK ZOR

Görme engelli müzisyen Ali Bilal de, Van’da turizm alanlarına ulaşmanın zorluğundan yakındı.

Görme engelli müzisyen Ali Bilal, Van’da engelli bireylerin şehir içi ulaşımda ve turistik alanlara erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Bilal, toplu taşıma sisteminden kaldırımlara, müze girişlerinden sahil şeritlerine kadar pek çok noktada erişilebilirlik sorunlarının devam ettiğini söyledi.

Van’daki engelli bireylerin turizme katılımının zor olduğunu vurgulayan Bilal, “Örneğin Van Gölü sahiline gitmek istesek önce toplu taşıma kullanmamız gerekiyor. Ancak ne araçlar ne de sistemler bizlere uygun. Otobüs saatleri ve konum bilgileri şehir dışındaki örneklerde olduğu gibi uygulamalardan takip edilemiyor.” dedi.

Van’ın en bilinen turistik alanlarına erişimde de benzer engellerle karşılaştıklarını belirten Bilal, “Akdamar Adası, Van Kalesi, sahil gibi önemli alanlara engelli bireylerin erişimi yok denecek kadar az. Bu yerlere ulaşabilmek için mutlaka birilerinden yardım almamız gerekiyor. Ama biz kendi başımıza hareket edebilmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.