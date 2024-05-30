Türk futbolunun önemli isimlerinden Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'dan ayrılma kararıyla futbol gündemini salladı. Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında alınan Tuzlaspor mağlubiyeti sonrasında yaşanan gelişmeler, Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlük görevinden ayrılma kararını beraberinde getirdi.

Maç sonrası yapılan değerlendirmelerde, Sakaryaspor yönetimi play-off umutlarını güçlendirmek adına teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırmaya karar verdi. Takım kaptanı Burak Süleyman ise sezon sonuna kadar sözleşmesini uzatma şansı buldu.

Sakaryaspor taraftarları arasında karışık tepkilerin yaşandığı bu süreçte, kulüpten yapılan resmi açıklamada Tuncay Şanlı'ya teşekkür edilirken, yeni teknik direktör olarak Coşkun Demirbakan'ın getirildiği duyuruldu.

Demirbakan'ın heyecan verici açıklamalarıyla birlikte Sakaryaspor'un Süper Lig hedefine odaklandığı belirtilirken, Tuncay Şanlı'nın ve Burak Süleyman'ın geleceği merak konusu oldu. Takipçiler, bu dönemde yaşananlarla ilgili detaylı bilgileri kaçırmamak için takipte kalmaya devam ediyor.