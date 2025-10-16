Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi kapsamında hayata geçirilen kampanya, dijital çağın getirdiği yoğun ekran kullanımına dikkat çekmeyi ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Van genelindeki tüm okullarda ve evlerde aynı anda başlayan etkinlik, yüzlerce ailenin katılımıyla farkındalık buluşmasına dönüştü. Aileler, televizyon, telefon ve tablet gibi dijital cihazlarını kapatarak birlikte oyunlar oynadı, kitap okudu, sohbet etti ve geçmişin sıcak aile ortamlarını yeniden yaşadı.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan Van İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, ailelerin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teknoloji elbette hayatımızın bir parçası, ancak aileyle geçirilen kaliteli zamanın yerini hiçbir şey tutamaz. Dün akşam Van’ın dört bir yanında ailelerimizin bir araya gelmesi, bu kampanyanın ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koydu.

‘Ekranı Kapat, Aileni Fark Et!’ çağrımızla amacımız yalnızca ekran süresini azaltmak değil; aynı zamanda aile içi iletişimi, sevgi bağlarını ve birlikte vakit geçirmenin değerini yeniden hatırlatmaktır. Her çarşamba akşamı aynı saatte ekranları kapatarak bu farkındalık hareketini birlikte büyüteceğiz" dedi.

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kampanya, rehberlik servisleri, okul aile birlikleri ve öğretmenlerin desteğiyle önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Her hafta çarşamba günü saat 20.00’de düzenlenecek "Ekransız Aile Zamanı" etkinlikleriyle aile bireylerinin birlikte nitelikli zaman geçirmeleri teşvik edilecek.