Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı endeksinde ev kira bedelini 5.845 TL olarak açıkladı. Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in Nisan 2022'den bu yana açıklamadığı madde fiyatlarını eleştirdi. Aktaş, TÜİK'in fiyat değişimlerini ve madde fiyatlarını gizli tutarak şeffaflık sorunu yarattığını savundu.

Gizli Tutulan Madde Fiyatları ve Şeffaflık Sorunu

Aktaş'ın ortaya koyduğu verilere göre, TÜİK'in hesaplamalarında kullanılan birçok maddeye ait fiyatlar açıklanmıyor ve sadece ana harcama gruplarının fiyat değişimleri paylaşılıyor. Bu durum, enflasyonun gerçek boyutunu anlamayı zorlaştırıyor ve ekonomik planlamalar için güvenilir veri sağlanmasını engelliyor.

Ekonomik Etkiler ve Kamuoyu Reaksiyonları

TÜİK'in fiyat değişimlerini gizli tutmasının ekonomik sonuçları önemli. Aktaş'ın yazısında vurguladığı gibi, bu durum tüketici güvenini sarsabilir ve piyasa üzerinde belirsizlik yaratabilir. Ekonomistler, açık ve şeffaf veri yayınlamanın ekonomik planlama ve politika oluşturma süreçlerinde kritik bir rol oynadığını belirtiyor.

Nisan 2022'den Haziran 2024'e Fiyat Farkları

Aktaş'ın analizine göre, Nisan 2022 ile Haziran 2024 arasında fiyatların ne kadar değiştiği ve bu değişimlerin enflasyon üzerindeki etkileri dikkat çekiyor. Bu veriler, ekonomik dengelerin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

TÜİK'in şeffaflık sorununun çözülmesi, ekonomik istikrar ve güvenin sağlanması açısından kritik önem taşıyor. Kamuoyu, doğru bilgiye erişim hakkının korunması ve ekonomik süreçlerin şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini talep ediyor.