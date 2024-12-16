Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024 dönemine ilişkin hizmet üretimi verilerini paylaştı.

Buna göre; hizmet üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azaldı.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE YÜZDE 5,2'LİK ARTIŞ

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4, idari ve destek hizmetleriyse yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

HİZMET ÜRETİMİNDE AYLIK DEĞİŞİM

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleriyse yüzde 2,8 azaldı.