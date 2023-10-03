Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.
TÜİK verilerine göre, eylül ayında TÜFE yüzde 4,75'le beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,53'e yükseldi.
Yurt İçi ÜFE eylülde yüzde 3,40 artarken, yıllık bazda yüzde 47,44 oldu.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 5 artmasını bekliyordu.
12 ekonomistin katıldığı ankette yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı öngörülmüştü.
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,50 oldu.
Kaynak:haber7