TÜİK Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

TÜİK, 28 anketör, 22 destek personeli ve 5 teknisyen olmak üzere toplamda 55 personel alımı yapacak. Başvurular, 8 Temmuz saat 18.00’e kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. TÜİK’in sözleşmeli personel alımı, başta Ankara olmak üzere, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde gerçekleşecek.

TÜİK 55 Personel Alımı Başvuru Ekranı İçin Tıklayın!

TÜİK Personel Alımı Başvuru Şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak: Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu: Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Pozisyon İçin Aranan Nitelikleri Taşıyor Olmak: 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSS P3 ve ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacak.

Adli Sicil Şartları: Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu Kurumlarında Çalışmıyor Olmak: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. Başvuracak adayların durumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine uygun olmalı.



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