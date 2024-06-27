Kullanıcı, "nsdil" düzeltmesinin sorunu çözüp çözemeyeceğini merak etmektedir.

Bu durumda, öncelikle TÜBİTAK başvuru sayfasının HTTPS protokolünü kullanarak güvenli bir bağlantı sağlaması gerektiği söylenebilir. Eğer sayfa güvenli değilse, Chrome gibi web tarayıcıları bu tür sitelere erişimi engelleyebilmektedir.

Ayrıca, kullanıcının internet bağlantısındaki sorunlar, güvenlik duvarı veya proxy ayarları gibi diğer faktörler de sayfaya erişimi etkileyebilir. Dolayısıyla, TÜBİTAK başvuru sayfasının güvenlik sertifikasını kontrol etmek ve internet bağlantısıyla ilgili ayarları gözden geçirmek faydalı olabilir.

Son olarak, "nsdil" düzeltmesinin ne olduğu ve bu düzeltmenin sorunu çözüp çözemeyeceği konusunda net bir bilgi olmadığı için, bu konudaki çözümün ne olabileceğini tahmin etmek zordur.